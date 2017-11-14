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Spor

Duayen tekvandocu İsmet Iraz hayatını kaybetti

14 Kasım 2017 16:47

Türk tekvandosunun babası olarak kabul edilen ve yüzlerce madalya kazanan İsmet Iraz, 71 yaşında hayatını kaybetti. Türk tekvandosunun babası olarak kabul edilen İsmet Iraz, uzun süredir tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'nde bu sabah 08.55'te hayatını kaybetti. Iraz için yarın saat 10.00'da Ankara 19 Mayıs Spor Tesisleri içinde bulunan İsmet Iraz Spor Salonu önünde anma töreni düzenlenecek. Iraz, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka'da bulunan aile mezarlığına defnedilecek.

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