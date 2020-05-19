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Drone pilotlarından 19 Mayıs mesajı

19 Mayıs 2020 10:56

Çektikleri görüntüler ile Türkiye’yi havadan görüntüleyen drone pilotları bu kez 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için uçtular. 19 farklı drone pilotu çektikleri görüntüler ile “ Ne Mutlu Türküm Diyene” mesajını oluşturdu.

Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a çıkışıyla başlayan milli mücadelenin üzerinden tam 101 yıl geçti. Tüm yurt genelinde büyük bir çoşku ve sevinç ile anılan 19 Mayıs Bayramı bu yıl sokaklarda ve alanlarda kutlanmayacak. Gönüllü drone pilotlarından oluşan 19 kişilik bir gurup pandemi döneminde izleyenlere moral olacak bir video hazırlamak için bir proje oluşturdular. Türkiye’nin farklı şehirlerinden 19 kişi dronlarını gökyüzüne uçurarak “ Ne Mutlu Türküm Diyene” mesajını meydana çıkarttılar. Her kişi bir harften oluşacak bir şekilde tüm drone görüntüleri birleşince ortaya eşsiz görüntüler çıktı. Sosyal medyada yayınlanan video ise izleyenlerin büyük beğenisini topladı.

(İHA)

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