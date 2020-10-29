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Drift yaptıkları için uyarılan grup, pompalı tüfek ve sopalarla tekel bayisini bastı

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi

29 Ekim 2020 12:36

 

Edinilen bilgiye göre olay, Torbalı ilçesi Pancar Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, bölgede “drift” yapılması nedeniyle bir tartışma yaşandı. Tartışma sonrası “drift” yaptığı iddia edilen grup, kısa bir süre sonra ellerinde pompalı tüfekler ve sopalarla bölgeye tekrar geldi. Minibüsten inen 7 kişi, tekel bayisini bastı. İş yeri sahibi Özkan B. ve Uğur K. bıçaklanırken, bölgede bulunan ve olaya müdahil olan 2 kişi de grup tarafından darp edildi.

Olay sonrasında 6 kişinin jandarma tarafından gözaltına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği öğrenilirken, bıçaklanan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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