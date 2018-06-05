Drift yapıp sosyal medyada tepki çekmişlerdi. işte o magandalar yakalandı

Geçtiğimiz hafta çarşamba günü Gaziosmanpaşa'da 'drift' adı verilen tehlikeli gösteriyi yaparak ilerleyen 2 otomobil diğer sürücüler tarafından görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı. Hem kendilerinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan magandaların yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Görüntülerden drift yapan araçların plakası tespit edilerek sürücüler Abdullah Güzelgün ile Adem Dengiz, Sivil Trafik ekipleri tarafından gözaltına alındı.