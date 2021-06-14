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Drift atarken direksiyon hakimiyetini kaybetti; duvara çarptı

Şahsa sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve drift yapmaktan yaklaşık 10 bin TL ceza kesildi

14 Haziran 2021 14:13

Antalya’da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek sokak üzerinde drift yapan sürücü, üzerine doğru gelen köpekten kaçmaya çalışınca hızını alamayarak bir sitenin duvarına çarparak durabildi. Gence ve arkadaşına yaklaşık 10 bin TL tutarında ceza uygulanarak aracı otoparka çekildi.

Olay, Kepez ilçesi Göksu Mahallesi 6862 sokak üzerinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücü ve arkadaşı, sokak üzerinde aracın kapısı açık halde drift yapmaya başladı. Bu sırada sürücünün yanına doğru bir köpeğin havlayarak koştuğu görüldü. Köpeğin üzerine doğru geldiğini görerek kapıyı kapatıp yön değiştiren sürücü hızını alamayarak bir sitenin duvarına çarptı.

Vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen trafik polisi ekibi, şahsa sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve drift yapmaktan yaklaşık 10 bin TL ceza makbuzu düzenledi.

Araç ise polis ekipleri tarafından trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Kaynak: İHA

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