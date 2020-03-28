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Dr. Serdar Savaş'tan 'sosyal devlet' vurgusu: Mecburen sokağa çıkan fakir fukaraya 'E biz sana sokağa çıkma demiştik, sen öldün' diyemezsin

28 Mart 2020 11:22

Dr. Serdar Savaş, Koronavirüs(Covid-19) kapsamında başlatılan 'evde kal' uygulamasına yönelik eleştirlerde bulundu. Herkesin bu uygulamaya uyacak şartlara sahip olmadığını vurgulayan Savaş, "Balık tutuyormuş, parkta geziyormuş... Balık da tutsun parkta da gezsin bir şey olmaz. Problem olan ne? Zaten beslenmesi zayıf, zaten kötü koşullarda yaşayan, zaten evindeki koşullar sağlıklı olmayan fakirin fukarının bu koşullarda mecburen sokağa çıkıp, öldüğü zaman da 'E biz sana sokağa çıkma demiştik, sen öldün' diyemezsin, böyle bir şey yok" dedi. 

Haber Global'de katıldığı canlı yayında evde kalma uyarılarına rağmen insanların sokağa çıkmasını değerlendiren Savaş, birçok vatandaşın geçim sıkıntısı nedeniyle evde kalma uyarısına uyamayacağını ifade ederek, "Devlet diyecek ki, 'Sokağa çıkmıyorsun, fakir fukara evinde oturuyorsun. Ben de sana bakacağım' demeli. Sosyal devlet bu. Devlet, sosyal açıdan dezavantajlı olan gruplarını bugün korumayacaksa, lütfen ne gün koruyacağını bana söylesin. Bunu da söylemiyorsa, sosyal devletim diye dolaşmasın" diye konuştu. 

 

 

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