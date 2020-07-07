Dr. Serdar Savaş, cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı

Koronavirüs salgını ardından katıldığı canlı yayınlarda dikkat çeken Dr. Serdar Savaş bağımsız cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı.

Youtube kanalında yaptığı canlı yayında adaylığını açıklayan Dr. Serdar Savaş, partiler üstü bir hareket olduklarını belirterek "Biz Hz. Muhammed'in ve Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığını yapacağız. Halkımızdan başka kimseye güvenmeyeceğiz" dedi.

Hareketin cumhurbaşkanı adayı olduğunu söyleyen Savaş, "Daha iyi bir aday çıkana kadar bu hareketin cumhurbaşkanı adayı benim" dedi.

Öte yandan bağımsız cumhurbaşkanı adayı olmak için en az 100 bin imza şartı bulunuyor.