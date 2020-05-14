Dr. Öğr. Üyesi Esra Ergün Alış: Koronavirüs'ten korunmak için güneşlenirken de önlem alın

Havaların ısınmasıyla birlikte bu yaz denize veya havuza girip girilemeyeceği merak edilmeye başlandı. Koronavirüsün damlacık yoluyla bulaştığına dikkat çeken Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Esra Ergün Alış, "Deniz suyundan bulaş şimdilik söz konusu değil. Ancak denizden çıktıktan sonra sahilde sosyal mesafenin ne kadar sağlanabildiği önemli. Ortak kullanım alanları, tuvalet, soyunma kabini, şezlong, şemsiye, masa gibi alanların düzenli dezenfekte edilmesi gerekiyor" dedi.

Koronavirüs vakaları Türkiye'de ilk kez 10 Mart tarihinde görülmeye başladı. 2 aylık dönemin ardından normalleşme adına ilk adımlar geçen pazartesi günü atıldı. Yeni tip Koronavirüs salgını nedenyle19 Mart günü geçici olarak kapatılan Alışveriş Merkezleri (AVM) 11 Mayıs’ta kapılarını açtı. Bu düzenlemenin ardından havaların ısınmasıyla birlikte deniz ve havuzların kullanımına dair akıllarda soru işaretleri oluşmaya başladı. Normalleşme adımlarıyla birlikte kişilerin rehavete kapılmaması uyarısında bulunan İAÜ VM Medical Park Florya Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Esra Ergün Alış, önemli uyarılarda bulundu.

İlk günden bu yana alınan hijyen önlemlerinin aynı şekilde devam etmesi gerektiğinin altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Esra Ergün Alış, "Maske kullanımı her zaman için geçerli olmaya devam etmeli. Eldiven konusunda ise el hijyeninin daha önemli olduğunu söylüyoruz. Eldiven yalancı güven verdiğinden el hijyeni daha önemli. Eldivenler de tek kullanımlık olmalı. Bir kere kullanıldıktan sonra çıkarılıp atılmalı. Eldiven yerine elleri sık sık yıkamak, el hijyenine önem vermek daha değerli. Sık sık el hijyeninin sağlanması, el dezenfektanı kullanımı, eğer dezenfektan yoksa yüksek alkol içeren kolonya kullanımı önemli" diye konuştu.

Virüsün toplumu yaz aylarında nasıl etkileyeceğinin henüz bilinmediğini anlatan Dr. Öğr. Üyesi Esra Ergün Alış, "Deniz suyunun koronavirüs üzerindeki etkisini konuşmak için çok erken. Koronavirüs damlacık yoluyla bulaşıyor. Dolayısıyla deniz suyundan bulaşması şimdilik söz konusu değil fakat deniz veya havuzdan çıktıktan sonrası çok daha önemli. İnsanların aralarındaki mesafeye dikkat etmesi gerekiyor. Sahilde ortak kullanım alanları, tuvaletler, soyunma kabinlerinin hijyeni önem taşıyor. Sonuçta plajda maske, eldiven kullanımı mümkün olmayacak. Kurumlar veya plajlar temizliği sağlasa bile kişilerin kendi önlemlerini alması gerekiyor. Şezlong, şemsiye, masa gibi ortak alanları kullanmadan önce dezenfekte etmek gerekiyor" uyarısında bulundu.

Havuzun denize göre daha fazla risk içereceğine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Alış, “Havuzla denizi karşılaştırdığımızda deniz daha geniş bir alan olduğundan kişinin daha açıklara yüzmesi mümkün. Denizde insanlarla temasınızı en aza indirebilirsiniz. Fakat havuzda bu imkân çok daha kısıtlı olacaktır” dedi.

Sıcaklıklarla birlikte virüsün etkisinin azalacağı yönündeki inanışın doğru olmadığının altını çizen Alış, "Güneşin yararlı etkileri saymakla bitmez. En önemlisi D vitamini. O nedenle kişiler fırsat buldukça güneşlenmeliler, güneşten ve açık havadan faydalanmalılar. Dışarı çıkma kısıtlamaları olduğunda, evlerinin camlarını açarak temiz havanın içeriye girmesini sağlamalılar. Evlerinde balkon varsa o alanlarda güneşlenmelerini öneriyorum. Ancak güneşin, sıcağın koronavirüsü yok ettiğini şimdilik söyleyemeyiz. Çünkü güneşli ve sıcak ülkelerde de koronavirüs vakalarını görüyoruz” ifadesini kullandı.