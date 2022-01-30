DP'li Enginyurt'tan Erdoğan'a: Artık milletin gündemine dön; sanal gündemlerinizle 2 gün vakit geçirebiliyorsunuz

Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Cemal Enginyurt, sanal gündemlerin bırakılmasını ve halkın gerçek sorunlarıyla ilgilenilmesi gerektiğini dile getirdi.

"Ne kaldı geriye? Çöpten ekmek toplayanlar, pazardan sebze toplayanlar..."

AKP iktidarının ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştiren Enginyurt, “Sezen Aksu gündem oldu. Geldi geçti. Sedef Kabaş. Tutukladık, onun gündemi de bitti. Ekrem İmamoğlu balık yedi içki içti. Sayın Cumhurbaşkanı onu da tüketti. Ne varsa gündemde hepsi geldi gitti. Ne kaldı geriye? Çöpten ekmek toplayanlar, pazardan sebze toplayanlar, elektrik faturasını ödeyemeyenler, doğalgaz faturasına canı yananlar, akaryakıt zamanlarına gelen zamlarla aracına dahi binemeyenler yani geçinemeyenler. Yani ağlayanların gündemi var” diye konuştu.

"Sandık gelsin yönetemediğinizi millet gösterecek ve gideceksiniz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Cemal Enginyurt, milletin gerçek gündemine dönülmesini isteyerek, “Doğalgaz zamlarını, elektrik zamlarını, akaryakıt zamlarını durdur. İki bin 500 lira emekli maaşı, kömürün tonu 4 bin 500 lira, gübrenin tonu 15 bin lira olmuş. Ülkenin gündemine dönün. Millet perişan. Sanal gündemlerinizle en fazla 2 gün vakit geçirebiliyorsunuz. Ama milletin gerçek gündemi açlık, yoksulluk sefalet. Milletin gündemine dönün. Bu millet bunun hesabını size ilk seçimde çok ağır bir şekilde ödetecektir. Sandık gelsin yönetemediğinizi millet gösterecek ve gideceksiniz” ifadelerini kullandı.