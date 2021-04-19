DP'li Enginyurt'tan 'dönek' suçlamalarına yanıt: Hele ülkücüleri hiç anlamıyorum, hangi yanlışı yaptım; bu Ak Parti sevdası ne sizde ya?

BircanHaberTV'de Bircan Yıldırım'ın sorularını yanıtlayan DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, kendisine yöneltildiğini belirttiği 'dönek' suçlamalarına çok sert tepki göstererek "Hele MHP'lileri, ülkücüleri hiç anlamıyorum. 'İyi ki seni Bahçeli atmış, ne olduğunu görmüş' diyor. Ne yaptım da ne olduğumu gördü. Ben Sayın Bahçeli'ye ne haksızlık yaptım, ne kötü söz söyledim. MHP'ye, ülkücülere hangi yanlışı yaptım da bunu diyorsunuz. Bu Ak Parti sevdası ne sizde ya. Siz nasıl ülkücü, nasıl Türk milliyetçisisiniz ya. Doğu Türkistan Türklüğü zulüm altında. 'Andımız'ı okumakla Türk olunmaz' deniliyor. 'Murat Karayılan tövbe etse televizyona çıkabilir' deniliyor. 'Kanlı katil nasıl televizyona çıkabilir?' nasıl sormuyorsunuz?" yanıtını verdi.

Enginyurt şunları söyledi;

"Esas bu tiplere yazıklar olsun ya. Düne kadar Cumhur İtifakı'nı savunmuş olmam, Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olsun diye oy istemiş olmam bugünkü yanlışları gördüğümde yanlışlara inatla 'devam' demem mi gerekiyor? Hem Allah Resulü buyuruyor ki 'Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır' sonra Cemal Enginyurtlar gibiler çıkıp da kötülükleri anlatınca, yanlışları söyleyince 'Vay dönek. senin de ne olduğun ortaya çıktı' diyeceksiniz. Beni neden attılar MHP'den '665 bin ton rekolte var dedi Tarım Bakanı. Ben dedim ki '665 bin ton olursa milletvekilliğinden istifa edeceğim olmazsa sen bakanlıktan istifa ediyor musun?' 500 bin ton oldu. Benim söylediğim mi doğru oldu. Bakanın dediğimi doğru çıktı. Şimdi beni döneklikle suçlayanlar hangi vicdanla suçluyorlar. Hele MHP'lileri, ülkücüleri hiç anlamıyorum ya. 'İyi ki seni Bahçeli atmış, ne olduğunu görmüş' diyor. Ne yaptım da ne olduğumu gördü. Ben Sayın Bahçeli'ye ne haksızlık yaptım, ne kötü söz söyledim. MHP'ye, ülkücülere hangi yanlışı yaptım da bunu diyorsunuz. Bu Ak Parti sevdası ne sizde ya. Bu 'devletin, milletin bekası' diyerek doğruları söyleyen insanlara hakaret etmenin sevdası ne sizde ya. Siz nasıl ülkücü, nasıl Türk milliyetçisisiniz ya. Doğu Türkistan Türklüğü zulüm altında ya. 'Andımız'ı okumakla Türk olunmaz' deniliyor. Siz nasıl Türk milliyetçisiniz ya. 'Murat Karayılan tövbe etse televizyona çıkabilir' deniliyor. 'Kanlı katil nasıl televizyona çıkabilir?' nasıl sormuyorsunuz ya?"