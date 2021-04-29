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DP'li Enginyurt ile Sabah yazarı Oruç arasında '128 milyar dolar nerede?' tartışması: “Stüdyoyu terk edebilirim eğer istersen”

“Programı terk edebilirim şu an”

29 Nisan 2021 19:41

Ahu Özyurt'un TV100 ekranlarında hazırladığı 10'den 12'ye programında DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile Daily Sabah Yazarı Merve Şebnem Oruç'un arasında "128 milyar dolar nerede?" tartışması yaşandı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 128 milyar dolar açıklamalarında iyi niyet aramadığını söyleyen Oruç, Erginyurt'un üst üste sorduğu sorular sonrası programı terk etmek istediğini söyledi. 

Açıklamalarına "Ben ekonomist değilim" diye başlayan Oruç'a Enginyurt "Zaten sorun burada. Senin gibi uzman olmayanlar açıklama yapıyor. Uzmanlardan açıklama yok diyerek" yanıt verdi.

"128 milyar dolar nerede diyenleri suçluyorsun, eleştiriyorsun ama sen anlat deyince ben uzman değilim diyorsun" diyen Enginyurt Oruç'a "Sen Merkez Bankası Başkanı'ndan daha mı iyi biliyorsun?" diye sordu. 

Sözünün kesilmesinden rahatsız olan Oruç, programı terk edebileceğini belirterek "128 dolar ben de değil, kimde olduğunu da bilmiyorum" dedi.  

Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile Daily Sabah Yazarı Merve Şebnem Oruç’un zaman zaman birbirlerine “sen” diyerek hitap ettikleri gergin diyalog şöyle:

Oruç: Çok iyi durumda değil ekonomimiz ama siz ekonomi konuşmaya 128 milyar dolar kime sattınız? diye başlarsanız... Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk açıklaması o. Kime sattınız, kimler çaldı, kimlere peşkeş çektiniz diyorsanız haftaya açıklayacağım diyor, hiçbir şey açıklamıyorsanız, süre içerisinde 128 milyar dolar nereye kayboldu, “128 milyar dolar nerede”den en son “128 milyar dolar keşke iyi yerlere harcansaydı”ya geliyorsanız burada ben iyi niyet aramıyorum...

Enginyurt: 128 milyar dolar sence bir yerde mi? Senin görüşün ne mesala?

Oruç: Ben ekonomist değilim ama Merkez Bankası verilerine baktım. 2013'den beri zaten 128 milyar doların üzerine çıkmamış. Net bürüt kavgası var.

Enginyurt: 165 milyar dolar dedi sayın Cumhurbaşkanı...

Oruç: Ben 165 milyar dolar dediğini duymadım şahsen.

Enginyurt: Sorun şurada zaten hep senin gibi uzman olmayanlar açıklama yapıyor. Uzmanların açıklama yaptığını görmedik henüz.

128 milyar dolar nerede diyenleri suçluyorsun, ama sen anlat deyince ben uzman değilim diyorsun. Niye o zaman uzman olan adama hakaret ediyorsun, eleştiriyorsun?

Merkez Bankası Başkanı çıktı dedi ki" 128 milyar dolar doğrudur rezervde erime var ama 120 ton altınımız 720 tona çıktı dedi. Sen Merkez Bankası Başkanı'ndan daha mı iyi biliyorsun?

Oruç: O zaman çağırmasınlar beni ekonomi konuşmaya. Programı terk edebilirim şu an. 128 dolar ben de değil, kimde olduğunu da bilmiyorum.

Kaynak: TV100

cemal enginyurtMerve Şebnem Oruçtartışma128 milyar

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