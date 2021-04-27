DP'li Enginyurt: Bu ağacı kesenlere yuh olsun yazıklar olsun!

Fatsa merkezde tek ormanlık alandaki ağaç kesimine Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ve Demokrat Parti İl Başkanı Selçuk Yücesan tepki gösterdi.

Ordu Fatsa’da 99 dönümlük alanda bulunan Çerkezler Tepesi'nde 2 gün önce ağaç kesimine başlandı. Ağaç kesimine bölgede yaşayan halk ve çevreciler tepki gösterdi. 250 ağacın kesildiği alana “lokanta, kafe, bungalov evler, yürüyüş yolu” yapılacağı iddia edildi.

''Bu yeşili katleden, bu ağacı kesenlere yuh olsun”

Bölgeyi ziyaret eden Enginyurt, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ''Arazi, arsa olursa ranta dönüşür’' sözünü hatırlatarak, ''İşte buyurun, araziyi arsaya dönüştürdük. Sayın Cumhurbaşkanı’m bu mu yeşil sevgisi? Bu yeşili katleden bu ağacı kesenlere yuh olsun” dedi.

Bölgeyi ziyaret eden DP Milletvekili Cemal Enginyurt, “Sayın Cumhurbaşkanı’m yeşili sevdiğinizi söylüyorsunuz, bu mu yeşil sevgisi? Bu yeşili katleden, bu ağacı kesenlere yuh olsun, yazıklar olsun!” diye tepki gösterdi.

“Bu ormanlar bittiği zaman ben torunlarıma ne bırakacağım?

Bölgede yaşayan Atilla Sözen, Fatsa’da başka yeşil alanlarının olmadığı dile getirerek, “Bu ormanlar bittiği zaman ben torunlarıma ne bırakacağım? Şu ağaçları işaretlediniz, tek tek boyadınız, bunların hepsini keseceksiniz. Bu yeşillik bittiği zaman biz nerede, nasıl bir ortamda çocuklarımızı büyüteceğiz?'' diye sordu.

''Arazileri ranta çevirmekten vazgeçin”

DP İl Başkanı Selçuk Yücesan, “Ha doğayı katletmişiz; ha Türkiye’nin çocuklarımızın geleceğini katletmişiz, hiçbir farkı yok. Bu yeşile hepimizin ihtiyacı var. Arazileri ranta çevirmekten vazgeçin” açıklamasını yaptı.