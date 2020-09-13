Down sendromlu oğlunun doğum günü partisine bir kişi katıldı, gözyaşları içinde çektiği videoyu milyonlar izledi

Down sendromlu 5 yaşındaki oğlunun doğum günü partisine yalnızca bir kişinin katılmasının ardından ağlayarak çektiği videoyu paylaşan annenin görüntüsü gündem oldu.

İndependent Turkish'te yer alan habere göre Adı bilinmeyen Amerikalı kadın çektiği kısa videoyu salı günü TikTok'ta paylaştı ve görüntü o zamandan bu yana en az 7 milyon kez izlendi.

Siyah beyaz videoda kadın, Jude'un arkadaşlarının evlerinin önünden arabayla geçerek bu çocukların oğlunun doğum gününü kutlayabileceği şekilde bir parti düzenlediğini anlatıyor. Ancak partiye sadece bir kişi katılıyor.

Görüntülerde anne şunları söylüyor:

"Normalde bu, herhangi bir çocuk için de kötü bir şey olurdu fakat benim oğlum Down sendromlu.

Oğlumda Down sendromu var ve neler olup bittiğini anlamadı, acı verici. Ama anladığında ne olacak?

Bile bile dışlandığını anladığında ne olacak? Neden?"

Gözyaşlarına boğulduğu görülen anne daha sonra da kamerayı kapatıyor.