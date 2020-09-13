T24 LogoT24 Logo
Haberler

Down sendromlu oğlunun doğum günü partisine bir kişi katıldı, gözyaşları içinde çektiği videoyu milyonlar izledi

"Bile bile dışlandığını anladığında ne olacak?"

13 Eylül 2020 15:23

Down sendromlu 5 yaşındaki oğlunun doğum günü partisine yalnızca bir kişinin katılmasının ardından ağlayarak çektiği videoyu paylaşan annenin görüntüsü gündem oldu.

İndependent Turkish'te yer alan habere göre Adı bilinmeyen Amerikalı kadın çektiği kısa videoyu salı günü TikTok'ta paylaştı ve görüntü o zamandan bu yana en az 7 milyon kez izlendi.

Siyah beyaz videoda kadın, Jude'un arkadaşlarının evlerinin önünden arabayla geçerek bu çocukların oğlunun doğum gününü kutlayabileceği şekilde bir parti düzenlediğini anlatıyor. Ancak partiye sadece bir kişi katılıyor.

Görüntülerde anne şunları söylüyor:

"Normalde bu, herhangi bir çocuk için de kötü bir şey olurdu fakat benim oğlum Down sendromlu.

Oğlumda Down sendromu var ve neler olup bittiğini anlamadı, acı verici. Ama anladığında ne olacak?

Bile bile dışlandığını anladığında ne olacak? Neden?"

Gözyaşlarına boğulduğu görülen anne daha sonra da kamerayı kapatıyor.

 

ETİKETLER

abdamerikaannegörüntüvideoizleditiktokpaylaşım

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 29 Ekim 2020

Koronavirüs aşısına erişim rekabeti; hangi ülke ne kadar ısmarladı?

Muhabirin canlı yayında 'zor' anları...

Bakırköy'de TKP'den 'Cumhuriyet' yürüyüşü

Erdoğan'ın "Abartı buluyorum" sözlerine gözyaşlarıyla yanıt veren vatandaş gündem oldu

Denizi olmayan Kayseri'den Japonya ve Rusya'ya 'Somon' ihracatı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Garanti'nin '29 Ekim' reklamında 'zeybek' detayı: Adımların adımlarımız, Cumhuriyet kanatlarımız...

TRT'nin Payitaht dizisinden 'Charlie Hebdo' göndermesi: O temsili durdurmazsanız dünyayı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Merkez Bankası Başkanı Uysal: Döviz kurlarıyla ilgili hedefimiz yok, Türk...

Ekrem İmamoğlu'nun Koronavirüs'ten dolayı hastaneye yatırılmadan önce apandisiti alınmış...

Astrolog Aygül Aydın: Duyduk duymadık demeyin, cumartesi günü 17:49’da boğa...

Fransa'nın Nice kentinde bıçaklı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti!...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Garanti'nin '29 Ekim' reklamında 'zeybek' detayı: Adımların adımlarımız, Cumhuriyet kanatlarımız...

TRT'nin Payitaht dizisinden 'Charlie Hebdo' göndermesi: O temsili durdurmazsanız dünyayı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24