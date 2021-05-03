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Down sendromlu çocuğunu parka çıkaran baba, AFAD İl Müdürü tarafından hakarete uğradı

03 Mayıs 2021 09:47

Aksaray'da down sendromlu çocuğunu parka çıkaran baba, AFAD İl Müdürü Cezmi Türkmen tarafından  hakaretlere maruz kaldı. Videonun tepki çekmesi üzerine Aksaray Valisi Hamza Aydoğan ve AFAD İl Müdürü aileyi ziyaret etti.

Aksaray Taşpazar'da, down sendromlu çocuğunu parka götüren baba, AFAD Müdürü Cezmi Türkmen tarafından hakarete maruz kaldı. Baba, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Yetkili kişi, babanın, videoda Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'ya seslendiği sırada "AFAD Müdürü Cezmi Türkmen dersin" diyerek araya girdi.

AFAD İl Müdürü Cezmi Türkmen tarafından hakarete uğrayan vatandaş, İçişleri Bakanlığı genelgesinin 27'nci maddesini hatırlattı.

Aksaray Valisi ve AFAD Müdürü aileyi ziyaret etti

Videonun sosyal medyada yayılması sonrası Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Down sendromlu Burak'ı ve ailesini ziyaret etti. Ziyareti sosyal medyadan duyuran Vali Aydoğdu, "AFAD müdürümüz, İl MEM ve Özel İdare Genel Sekreterimizle, özel çocuğumuz Burak'ı ve sağlık çalışanı olan ailesini ziyaret edip çayını içtik. İyi ki varsınız" dedi.

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