Döviz bürosundan tırnakçılık yöntemiyle 3 bin dolar çaldı

İzmit'te bir döviz bürosundan tırnakçılık yöntemiyle 3 bin dolar çalan İran uyruklu M.R., İstanbul'da yakalandı.

Türk Lirası'nı dolara çevirmek isteyen bir kişinin işlemini yapan görevliler, daha sonra kasada açık olduğunu fark etti. Güvenlik kameralarını izleyen görevliler tırnakçılık yöntemiyle parayı çalan kişiyi tespit ederek durumu polise bildirdi. Olayı araştıran polis ekipleri, şüphelinin İran uyruklu M.R. olduğunu belirledi.

Daha önce de yankesicilik ve sahte kimlik suçlarından 4 adet sabıkası olan M.R., İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yapılan operasyon ile yakalandı. Şüphelinin yapılan üst aramasında çeşitli ülkelere ait paralar ve sahte kimlik ele geçirildi. Gözaltına alınan İran uyruklu şüpheli Kocaeli'ye getirildi.