Döviz bürosu gibi dilenci

Pendik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınan Azeri uyruklu dilencinin üzerinden 2 Bin 500 Türk Lirasının yanında 530 Euro ve 421 Amerikan doları çıktı. Bu paraların yanı sıra dilencinin üzerinde İran Riyali'nin yanında Suudi Arabistan Riyali, Katar Riyalı, Kuveyt Dinarı, Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi, Umman Sultanlığına ait Riyal ve Baisa olmak üzere altı Körfez ülkesinin parası bulundu. Körfez ülkelerine ait paralarla birlikte Lübnan Lirası ve Libya Dinarı'na da el kondu.