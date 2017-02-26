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Dostlarından Erdoğan'a doğum günü filmi: Asla yalnız yürümeyeceksin!

26 Şubat 2017 16:48

Bugün (26 Şubat) 63'üncü yaşına giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için, Rize'den Kasımpaşa'ya; eski dostları, öğretmenleri ve değer verdiği büyükleri, doğum gününü kutlamak amacıyla belgesel tarzında kısa bir film çekti. "Asla yalnız yürümeyeceksin!" temasıyla hazırlanan kısa filmde, bugüne dek kamera önüne çıkmamış ama Erdoğan ve yakın çevresi tarafından çok iyi tanınan bu isimler, Cumhurbaşkanıyla olan anılarını anlattı. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve bir işadamının girişimiyle hazırlanan sürpriz doğum günü belgeselinde yakınları Cumhurbaşkanını bilinmeyen yönlerini anlattı. Genç yönetmen Recep Alanoğlu ve ekibinin 3 aylık bir zaman dilimi içerisinde aralarında Rize, Yalova, Trabzon, Kasımpaşa'nında bulunduğu yerlerde gerçekleştirdiği belgesel havasındaki röportajlar Cumhurbaşkanı'nın yaşadığı pek çok hikâyeye ışık tuttu.

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