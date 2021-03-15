Dörtyol Kaymakamı'nın denetim yaparken kullandığı sözler tepki çekti

Hatay Dörtyol Kaymakamı Ali Murat Kayhan, ilçede korona virüsü denetimlerine katıldı.



Bir minibüsteki yolcuların fazla olmasına tepki gösteren Kaymakam Kayhan, bu sırada hakaretamiz ifadeler kullandı. Kaymakamın tepkileri çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.



Görüntülerde Kaymakam Kayhan'ın "Bu çakallara niye böyle yapıyorsunuz, ne biçim iş ya. Nerede ulan buranın sorumlusu. Çağır bir tane minibüsü gelsin bu vatandaşı götürsün. Terbiyesiz herifler sizi ya. Bu nerenin şeyi sizin mi ya... Size gösteririm, bundan sonra görürsünüz. Bir kişi olsa bize şey yapacağım, men edeceğim" şeklinde ifadeler kullandığı duyuluyor.