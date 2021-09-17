Dortmund'un yıldızı Haaland, 'Come to Beşiktaş' sloganlarına böyle karşılık verdi

Dortmund'un yıldızı Erling Haaland, Beşiktaş maçının ardından yoğun ilgiden dolayı demeç vermekte zorlandı. Siyah-beyazlı taraftarlar, Haaland için meşhur 'Come to Beşiktaş' sloganlarını attı. Tezahüratlardan dolayı dikkati dağılan Haaland, gülerek durakladı. Haaland daha sonra röportaja devam etti.