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Spor

Dortmund'un yıldızı Haaland, 'Come to Beşiktaş' sloganlarına böyle karşılık verdi

Tezahüratlardan dolayı dikkati dağılan Haaland, gülerek durakladı

17 Eylül 2021 16:22

Dortmund'un yıldızı Erling Haaland, Beşiktaş maçının ardından yoğun ilgiden dolayı demeç vermekte zorlandı. Siyah-beyazlı taraftarlar, Haaland için meşhur 'Come to Beşiktaş' sloganlarını attı. Tezahüratlardan dolayı dikkati dağılan Haaland, gülerek durakladı. Haaland daha sonra röportaja devam etti. 

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk hafta maçında Beşiktaş, Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a sahasında 2-1 mağlup olmuştu. Maçta Haaland da takımı adına bir gol kaydetmişti. 

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