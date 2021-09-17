Dortmund'un yıldızı Haaland, 'Come to Beşiktaş' sloganlarına böyle karşılık verdi

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk hafta maçında Beşiktaş, Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a sahasında 2-1 mağlup olmuştu. Maçta Haaland da takımı adına bir gol kaydetmişti.
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17 Eylül 2021 16:22
Dortmund'un yıldızı Erling Haaland, Beşiktaş maçının ardından yoğun ilgiden dolayı demeç vermekte zorlandı. Siyah-beyazlı taraftarlar, Haaland için meşhur 'Come to Beşiktaş' sloganlarını attı. Tezahüratlardan dolayı dikkati dağılan Haaland, gülerek durakladı. Haaland daha sonra röportaja devam etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk hafta maçında Beşiktaş, Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a sahasında 2-1 mağlup olmuştu. Maçta Haaland da takımı adına bir gol kaydetmişti.
TIKLAYIN - Beşiktaş Devler Ligi’ne mağlubiyetle başladı
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