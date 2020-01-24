Donmaktan kurtardıkları eşeği giydirdiler

Batman’ın Gercüş ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle dün akşamdan beri dışarıda kalan eşeği vatandaşlar, giydirerek soğuktan korumaya çalıştı.

Kış koşullarında eşeğin hayatta kalamayacağını düşünen vatandaşlar, eşeğe atkı, çorap ve yağmurluk giydirdi.

Eşeği giydiren vatandaşlardan Ömer Barlak, "Eşeği alıp bir ahıra koyduk yemini verdik bu karlar bitene kadar besleyeceğiz. Yaz geldiği zaman insanlar tekrar bunları alıp işlerini yapar, kışın ise gördüğünüz gibi dışarı salıveriyorlar, sırf biraz arpa ile saman vermesinler diye. Böyle hayvanları yazın kullanıp kışın sahipsiz bırakanların cezalandırılmasını istiyoruz. Bu eşekleri kışın ortasında bırakanlar zalimdir" dedi.