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Donmak üzereydi; yol kenarında bıraktığı 'bisiklet' hayatını kurtardı

Araçla Digor’a götürülen vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

28 Mart 2021 13:20

Kars’ta çıktığı bisiklet turunda tipiye yakalanan bisikletli, donmak üzereyken son anda İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı. Bisikletçinin hayatını yol kenarında bıraktığı ‘bisiklet’ kurtardı.

Bisikletiyle Türkiye turuna çıkan Ömer Töremen, Iğdır'dan Kars'a gelirken Digor-Dağpınar arasında etkili olan tipiye yakalandı. Bisikletini yol kenarına bırakan Töremen, kendisi tipiden korunmak için menfeze girdi.

Bölgede etkili olan tipi dolayısıyla yol açma çalışmaları yapan İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yol kenarında bulunan bisikleti fark etti. Araçtan inen ekipler, “kimse var mı” diye seslenerek donmak üzere olan Töremen’i buldu.

Ekiplerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan Ömer Töremen, önce bisikletinin araca yüklenmesine yardım etti. Ardından da İl Özel İdaresi ekiplerinin aracına bindirildi.

Yol kenarına bırakılan bisiklet fark edilmeseydi Töremen donma tehlikesiyle baş başa kalacaktı. Araçla Digor’a götürülen Töremen’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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