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Dönel kavşaktaki kayaya 100 km hızla çarptı; metrelerce uzağa uçtu

17 Şubat 2020 14:37

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde meydana gelen kazada, alkollü olduğu belirlenen sürücünün kullandığı otomobil 100 km hızla dönel kavşakta çim alandaki kayaya çarptı ve metrelerce uzağa uçtu. 

Yol ortasında güçlüklü duran otomobildeki kadın sürücü hafif yaralandı. Aracın çarptığı büyük kaya parçasının da araçla beraber sürüklendiği ve park halindeki bir otomobile çarptıktan sonra yol ortasına düştüğü görüldü.

Gürültüyü duyanların yardıma koştuğu kadın sürücü için ambulans çağrıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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