Ölen yavrularının başından 5 gündür ayrılmıyor

Van'ın Erciş ilçesinde bir köpeğin, eksi 20 derecede donan 2 yavrusunun başında, kar altında 5 gündür beklemesi, görenleri duygulandırdı. Ölen yavrularını yalayıp, koklayan köpek, bölgeden bir an ayrılmadı. Mahalleliden Seyfullah Kasımoğlu, sokak köpeğini gördükçe üzüldüklerini ve yiyecek bıraktıklarını söyledi.

Sokak köpeğinin yavrusu, donma sonucu öldü. Köpek, saatlerce yavrusunun başında bekledi. Eksi 20 derecede zaman zaman yavrusunu yaladı, kokladı ve yanında yattı. 2 gün sonra yine fiğer yavrusu da donarak ölen köpek, onun ölüsünü de aynı yere getirip başında bekledi.