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Dondurma reklamından 1.5 milyon lira aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna Tilki: Daha fazla aldım

28 Haziran 2020 16:20

Bir mekanın çıkışında görüntülenen şarkıcı Aleyna Tilki, dondurma reklamından 1.5 milyon lira kazandığı iddialarını yalanladı. Aleyna, "Yazılan ücretten daha fazla aldım" dedi.

Aleyna Tilki, son günlerde rol aldığı dondurma reklamı ve reklamda seslendirdiği şarkı ile gündemde.

20 yaşındaki şarkıcı, "Klasik dünya listelerine girdik. İki kez girdik bu listeye. Güzel bir proje oldu. Ersay Üner abi ve Ozan Çolakoğlu abi birleşince çok iyi oluyor. Klibimizi ben yönetmek istedim ama yönetmediğim iyi oldu. Çok eğlendim. Rengarenk bir reklam oldu. Benim oyun alanım gibi oldu. Reklamım bile dünya listelerde ülkemizi temsil etti. Bu zor süreçte hepimize moral oldu" dedi.

Aleyna Tilki, reklam filmi için 1 milyon 500 bin lira aldığı iddialarına da cevap verdi. Milliyet'ten Emrah Akçaay'ın haberine göre Tilki, "Yazılan ücretten daha fazla aldım. Bağış yapıyorum, kardeşimin eğitimine ve kendi gelişimime harcıyorum. Bağış yapmayı çok seviyorum" dedi.

 

 

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