Donald Trump'ın 11 Eylül saldırılarıyla dalga geçmiş!

Saldırılardan hemen sonra televizyon yayınları canlı yayınlara dönmüş, herkes uzmanlardan ve olayı yaşayanlaradn bir yorum gelmesini bekliyordu. Tam o anda Ünlü bir TCV kanalı canlı yayına şuanki ABD Başkanı, o zamanın emlak milyarderi olan Donald Trump'ı bağladı. Sunucu Trump'a geçmiş olsun dileklerini iletirken, "Wall Street finansal bölgesinde binası olanlardan birisiniz siz de. Sizin binanızda herhangi bir hasar var mı? Orada neler oldu?" sorusuna Trump skandal bir cevap vermişti. Donald Trump, "Bu muhteşem telefon için teşekkürler. Benim binam Manhattan'da bulunan Dünya Ticaret Merkezi'nden sonra en büyük bina. Dünya Ticaret Merkezi'ne gerçekleştirilen saldırı sonrasında artık en yüksek bina olarak bulunuyor." sözlerini söyleyerek tarihi bir gafın altına imzasını atmıştı.