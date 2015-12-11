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Donald Trump'a kartal saldırdı!

11 Aralık 2015 10:47

ABD başkanı olmak için yarışan Donald Trump'ın, ABD'nin sembolü kartalın saldırısına uğradığı görüntüler ortaya çıktı. ABD başkanı olmak için Cumhuriyetçi Parti'den aday olan Donald Trump'ın, kartal tarafından saldırıya uğradığı görüntüler ortaya çıktı. Trump'a ait bu görüntülerin, Time dergisi tarafından yapılan çekimlere ait olduğu söyleniyor. Irkçılığı ile tanınan Donald Trump, başkan olması durumunda ABD'ye "müslümanları almayacağını" söyleyerek tepkileri üzerine çekerken, ABD'nin sembollerinden kartalın saldırısına uğraması alay konusu oldu.

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