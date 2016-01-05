Donald Trump, TV reklamında göçmenleri ve Müslümanları hedef aldı

ABD’de ırkçı söylemleriyle öne çıkan, Cumhuriyetçi Parti’nin başkan aday adayı Donald Trump’ın ilk televizyon reklamı yayınlandı. Trump, reklamda yine göçmenleri ve Müslümanları hedef aldı. Pazartesi günü yayına giren reklam, Trump’ın kendi sesinden “Ben Donald Trump ve ben bu mesajı onaylıyorum.” ifadesiyle başlıyor. Verilen mesajda, “Politikacılar o başka bir şeymiş gibi davranabilir ama Donald Trump ona ‘radikal İslamcı terör’ diyor ve bu yüzden neler olduğu anlaşılana kadar Müslümanların ülkeye girişinin yasaklanması çağrısında bulunuyor. O, hızlıca IŞİD’in kafasını kesecek ve petrollerini alacak. Ve O, güney sınırına, parasını Meksika’nın ödeyeceği bir duvar örerek illegal göçmenleri durduracak.” sözleri yer alıyor. Reklam, Trump’ın hemen her mitingde kullandığı “Amerika’yı yeniden ‘büyük’ yapacağız.” sloganıyla sona eriyor. Trump’ın seçim kampanyası tarafından yapılan açıklamaya göre, ilk olarak internette yayınlanan reklam, salı gününden itibaren Iowa ve New Hampshire eyaletlerinde yayın yapan televizyon kanallarında da yayına girecek. Trump, reklamlar için haftada en az 2 milyon dolar harcamayı planlıyor.