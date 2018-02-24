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Donald Trump keliyle dalga geçti: Saklamak için daha çok uğraşmam gerek!

24 Şubat 2018 01:59

ABD Başkanı Donald Trump, örtbas etmek için çok çaba harcasa da medyanın gözünden kaçmayan kelini sonunda herkesin önünde kendisiyle dalga geçti. 7 Şubat'ta Air Force One'a binerken rüzgarla saçlarının havalanmasıyla kapattığı keli ortaya çıkan Trump, bugün Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'nda (CPAC) kendisiyle dalga geçti. Arkasını dönüp elini başını götürerek kelinin görünmediğinden emin olmak için yoklama yaptığını herkese gösteren Trump, tekrar kalabalığa dönüp ''O keli saklamak için deli gibi uğraştım, ama daha da çok uğraşmam lazım'' dedi.

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