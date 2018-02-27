Donald Trump: Ben silahsız dahi olsam okuldaki saldırgana müdahale ederdim

ABD Başkanı Donald Trump, Florida'da gerçekleştirilen okul saldırısında görevli polis memurunun saldırganla çatışmaya girmemesine tepki göstererek, "Ben silahsız dahi olsam olaya müdahale ederdim" dedi. Trump, Beyaz Saray'da 39 eyalet valisiyle yaptığı toplantıda, Florida'daki saldırı hakkında konuştu. ​Trump, Florida'da da Marjory Stoneman Douglas Lisesi'nde 17 kişinin öldüğü silahlı saldırıda olay yerindeki görevli şerif yardımcısının çatışmaya girmemiş olmasına 'iğrenç' sözüyle tepki göstererek, "Ben silahsız dahi olsam olaya müdahale ederdim" ifadesini kullandı. "Böyle bir olayda bu odada bulunan çoğu kişinin de benzeri tepki göstereceğine inanıyorum" ifadesini kullanan Trump, "Elbette başa gelmeden de konuşulmaz" dedi.