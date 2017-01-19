T24 LogoT24 Logo
Haberler

Donald Trump ABD Başkanlığı için artık saatleri sayıyor; bugünkü törenin programında neler var?

19 Ocak 2017 22:20

Donald Trump bugün, Türkiye saatiyle 20.00'de, 45'inci ABD Başkanı olarak yemin ederek, göreve başlayacak. Ana tören Beyaz Saray’da düzenlenecek ve akabinde başkent Washington DC’de bir dizi balo düzenlenecek. Resmi yemin seremonisi ise Kongre binasının (Capitol) önündeki merdivenlerde gerçekleşecek. Yarın yerel saatle öğle vakti Trump, ABD’nin 45’inci Başkanı olmak için ABD Yüksek Mahkemesi Başkanı John Robert’ın huzurunda sağ elini kaldırarak şu cümleleri sarf edecek: “Ben, Donald Trump, ABD'nin başkanlık makamını sadakatle yürüteceğime ve elimden gelenin en iyisini yaparak ABD Anayasası'nı muhafaza edeceğime, koruyacağıma ve savunacağıma yemin ederim.” Trump’ın Yardımcısı Mike Pence ise Trump'tan 15 dakika önce ant içecek. Bunun nedeni ise tören sırasında Trump’ın ölmesi halinde yerine Pence geçecek olması…

ETİKETLER

Donald TrumpBeyaz SarayABDyemin töreniprogramnasılbaşkanObama

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 19 Ocak 2020

Polis olduğunu söyleyerek genç kadını kaçırıp dövdü, tecavüz etmeye çalıştı

Öykü Arin: Kök hücre bağışı yapmayı unutmayın, donör olun, umut olun

Conor McGregor, Donald Cerrone'yi önce 40 saniyede nakavt etti sonra öptü

Esenyurt’ta doğal gaz borusu patladı

Ciple mücevher dükkanına girip soygun yaptılar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24