Donald Trump ABD Başkanlığı için artık saatleri sayıyor; bugünkü törenin programında neler var?

Donald Trump bugün, Türkiye saatiyle 20.00'de, 45'inci ABD Başkanı olarak yemin ederek, göreve başlayacak. Ana tören Beyaz Saray’da düzenlenecek ve akabinde başkent Washington DC’de bir dizi balo düzenlenecek. Resmi yemin seremonisi ise Kongre binasının (Capitol) önündeki merdivenlerde gerçekleşecek. Yarın yerel saatle öğle vakti Trump, ABD’nin 45’inci Başkanı olmak için ABD Yüksek Mahkemesi Başkanı John Robert’ın huzurunda sağ elini kaldırarak şu cümleleri sarf edecek: “Ben, Donald Trump, ABD'nin başkanlık makamını sadakatle yürüteceğime ve elimden gelenin en iyisini yaparak ABD Anayasası'nı muhafaza edeceğime, koruyacağıma ve savunacağıma yemin ederim.” Trump’ın Yardımcısı Mike Pence ise Trump'tan 15 dakika önce ant içecek. Bunun nedeni ise tören sırasında Trump’ın ölmesi halinde yerine Pence geçecek olması…