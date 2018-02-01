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Donald Trump, 6 dakika boyunca kendini alkışladı

01 Şubat 2018 14:16

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki bir yıllık görevinin ardından ilk "Birliğin Durumu" konuşmasını yaptı. Tüm dünyanın merakla beklediği konuşmaya, Trump'ın kendisini dakikalarca alkışlaması damga vurdu. Trump'ın alkışları önündeki mikrofona yansırken, o anlar sosyal medyada hızla yayıldı... Donald Trump, ağırlıklı olarak ilk yılındaki ekonomik adımlarından bahsettiği konuşmasında dış politikadan DEAŞ'la mücadeleye kadar iç ve dış politikayı ilgilendiren birçok konuda önemli mesajlar verdi. Trump, ABD Kongresinde yaptığı konuşmanın dış politika ve güvenlikle ilgili bölümünde Rusya ve Çin'den "ABD'nin çıkarlarına, ekonomisine ve değerlerine meydan okuyan rakipler" diye bahsetti.

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abd başkanıdonald trump6 dakika boyunca kendini alkışladıbeyaz saray

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