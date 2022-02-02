''Domuz kalbi yaşamı uzatacaksa helaldir''

Amerika’da gerçekleştirilen domuz kalbi nakli, Almanya ve Türkiye’de farklı açılardan gündem oldu. Uzun süredir hayvanlardan organ nakli ve suni organ üretme konusunda araştırmalar yapan Almanya, bunun tıp dünyasına nasıl bir katkısı olacağını konuşurken, Türkiye’de domuz kalbi taşımanın İslami kurallara göre caiz olup olmadığı da tartışılıyor.

Alman uzmanlar, Amerikalı bilim insanlarının başarısının, sadece organ nakli değil, DNA araştırmalarını da geliştireceğini vurguladılar. Almanya’da bulduğu bir App, yani cep telefonu uygulaması ile kalp hastalarının takibini sağlayan Dr. Enise Lauterbach, Fulya Canşen’e verdiği röportajda hem kalp naklinin tıp dünyası için önemi hem de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu konuda verdiği fetva ile ilgili görüşlerini aktardı. COSMO Türkçe, domuz ve organ naklinin çeşitli boyutlarını bir Podcast'da derledi.