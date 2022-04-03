Domates üreticisi: Müşteriye 20 lira derken çekiniyoruz

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Ankara Milletvekili Murat Emir, CHP Mersin Milletvekillleri Ali Mahir Başarır ve Cengiz Gökçel, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile birlikte Mezitli Kadın Üretici Pazarı'nı gezdi. Pazarda tezgâhı bulunan üretici kadın tarımsal girdi fiyatlarının çok yüksek olması nedeniyle domatesin kilosunu 20 liradan sattıklarını, tüketicinin bu fiyata domatesi alamadığını ifade etti. Üretici "Mazotum yüzde 200 arttı. Gübrem ilacım her şeyim. Pahalı olunca herkes yemiyor. Biz müşteriye 20 derken çekiniyoruz. Çok zor durumdayız" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay üretici kadına "Çok az kaldı. Seçime kadar sabır istiyoruz. Tarımsal girdi fiyatları çiftçiler üzerinde inanılmaz bir yük haline geldi. Her şeyi düzelteceğiz" şeklinde karşılık verdi.