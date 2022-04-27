Dolu metrobüse binemeyen vatandaş, yola oturarak boş metrobüsü durdurdu: "135 tane alınmadı mı; nerede bu otobüsler?"

İstanbul'da Acıbadem metrobüs durağında uzun süre metrobüse binmek için bekleyen vatandaş, dolu gelen metrobüslere binemeyince şoföre "Daha yeni 135 tane alınmadı mı? Nerede bu otobüsler? Bunlar insan değil mi?" diye seslendi. Ardından metrobüs yoluna oturarak boş metrobüsü durduran vatandaş durdurduğu aracın şoförüne "Aç kapıyı, aç" dedi.

Acıbadem metrobüs durağında, yoğunluktan metrobüslere binemeyen vatandaşlar boş gelip durmayan metrobüslere de tepki gösterdi. Metrobüs yoluna oturarak boş gelen aracı durduran vatandaş, "Daha yeni 135 tane alınmadı mı? Nerede bu otobüsler? Bunlar insan değil mi? Aç kapıyı, aç" diyerek tepkisini gösterdi.