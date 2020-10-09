Dolar rekor kırdı; Yiğit Bulut sosyal medyada gündem oldu: 'Neredesin?'

Birçok sosyal medya kullanıcısı, 2017 yılında dolar için,“3,50’nin 3.90'nın üzerinde bu millete dolar aldıran nokta noktalar neredesiniz? Adamsanız çıkın bu milletten özür dileyin” diyen Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut’a “Neredesin” diye sordu.

TL’de yaşanan değer kaybı bugün de devam ederken, Dolar/TL kuru 7,94 seviyesini aşarak yeni tarihi zirvesine yükseldi. Sosyal medyada akıllara Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut’un, “3,50’den 3,80’den dolar alın' diyen nokta noktalar neredesiniz? Özür dileyin” sözleri geldi. Bulut, doların 7 liraya kadar yükseleceğini bekleyenlerin zarar edeceklerini iddia etmişti.

Bulut’un bu sözleri sarf ettiği 31 Mayıs’ta dolar 3.526 sevilerindeydi. Dolar 7,94 seviyesine çıkarak yeni bir rekor kırdı. Vatandaşlar, sosyal medyada #Neredesinyiğitbulut etiketi altında paylaşımlar yaptı.

İşte o paylaşımlardan bazıları;