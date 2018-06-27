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Dolar arttı, İran karıştı

27 Haziran 2018 20:35

İran'ın başkenti Tahran'da bir grup esnaf, ülkedeki ekonomik sorunlar ve döviz kurunda yaşanan yükselişi protesto etmek için grev başlattı. Başkentteki "Tahran Büyük Çarşısı"nda ekonomik sorunları protesto etmek için dükkanlarının kepenklerini kapatan esnaf, "10 bin tümene dolar istemiyoruz" şeklinde slogan attı. Tahran'daki "Çahar Su Pasajı" esnafı da dün İran tümeninin döviz karşısındaki değer kaybını protesto etmek için eylem yapmıştı. Esnaf, sık sık "Suriye'yi bırak, bizim durumumuza bak" ve "Grev, grev" şeklinde sloganlar atmıştı.

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