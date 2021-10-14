Dolar 9,16'yı gördü, Yiğit Bulut'un o videosu gündem oldu: 3,90'ın üzerinde dolar aldıranlar, bu milletten özür dileyin

Doların 9,16 seviyesini görerek rekor kırmasıyla birlikte, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un geçmişteki bir konuşması yeniden gündeme geldi. Dolar 3 lira seviyelerindeyken "Dolar 5 lira olacak 6 lira olacak diyenler neredesiniz. O günlerde tweet atanlar, adamsanız çıkın bir özür dileyin" ifadelerini kullanan Bulut'un o videosu sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Dün Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun TBMM'de sunum yapmasının ardından yükselişe geçen dolar, 9 lira eşiğini aşarak rekor kırdı. Yükselişini bugüne taşıyan kur, 9,04 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.