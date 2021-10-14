Dolar 9,16'yı gördü, Yiğit Bulut'un o videosu gündem oldu: 3,90'ın üzerinde dolar aldıranlar, bu milletten özür dileyin

14 Ekim 2021 09:29
Doların 9,16 seviyesini görerek rekor kırmasıyla birlikte, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un geçmişteki bir konuşması yeniden gündeme geldi. Dolar 3 lira seviyelerindeyken "Dolar 5 lira olacak 6 lira olacak diyenler neredesiniz. O günlerde tweet atanlar, adamsanız çıkın bir özür dileyin" ifadelerini kullanan Bulut'un o videosu sosyal medyada yeniden gündem oldu.
Doların 9 liranın üzerine çıkmasıyla Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut'un geçmiş dönemde canlı yayında yaptığı bir konuşma tekrar gündem oldu.
Sosyal medyada yeniden gündem olan videoda Bulut, dolar 3 lira seviyelerindeyken "Dolar 5 lira olacak 6 lira olacak diyenler neredesiniz" diyor.
Bulut konuşmasının devamında şu ifadeleri kullanıyor:
"3.50'de, 3.70'de 3.90'da ekranları kırdık burada, sakın bulaşmayın bu kur geri dönecek diye. O günlerde tweet atanlar, adamsanız çıkın bir özür dileyin. Bunlara alım yap diyen bankaların araştırma departmanları, ekonomi kanallarının çok bilenleri neredesiniz. Çıkıp bu milletten özür dileyin"
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