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CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan dolardaki yükselişle ilgili ekonomi bakanlarının ne dediğini hatırlattı

03 Mayıs 2020 14:29

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan AKP'li Bakanların dolar için söylediklerinin videosunu paylaştı.

Doların 7 liranın üzerine çıktığı bugünlerde CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video yayınladı. CHP’li Tuncay Özkan’ın “AKP dönemi ekonomi bakanları ne dedi dolar ne oldu? Arşiv AKP'nin maskesini yine düşürdü..” mesajıyla yayınladığı videoda, eski Ekonomi Bakan Nihat Zeybekçi ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın dolarla ilgili 'dalgalanma geçici' sözleri yer aldı. Videoda ayrıca Berat Albayrak'ın "Dolara güvenenleri seneye göreceğiz" sözleri de videoda yer buldu. 

 

 

 

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