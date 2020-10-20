Dolandırıcılar, yardım parası diyerek Belarus rublesi verdi, karşılığında 1 kilo altın aldı

Irak uyruklu 2 kişi, 96 bin Belarus Rublesini Irak uyruklu kadına yardıma ihtiyacı olan insanlara dağıtması verdi ancak karşılığında kadından 1 kilo altın aldı. Döviz bürosuna giden kadın dolandırıldığını anlayarak şikayetçi olunca, 2 kişi yakalandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, Irak uyruklu A.H. ve Ö.H.T., Irak uyruklu kadına ihtiyaç sahiplerine para yardımı yapmak istediklerini söyleyerek, 96 bin Belarus Rublesini gösterdi. Dolandırıcılar, bu yardım paralarının bir miktarını dağıtmasını geri kalanını da kendisinin almasını, ancak yardım paraları dağıtılana kadar verilecek paraların karşılığında teminat istedi. Çok miktarda Belarus parasını bir arada gören Irak uyruklu kadın, teminat bedeli olarak tanımadığı 2 Irak uyruklu kişiye evinde bulunan yaklaşık 1 kilo ağırlıktaki altını verip, 96 bin Belarus parasını aldı.

Aldığı yardım paralarını Türk lirasına çevirmek için döviz bürosuna giden Iraklı kadın, Belarus Rublesinin değerinin düşük olduğunu öğrendikten sonra dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu.