Doktorun yaşlı hastaya hakaretleri kameraya yansıdı

İzmir'deki bir sağlık ocağında, bir doktorun odasına giren yaşlı hastaya bağırması, sosyal medyada tepkiye neden oldu. İddiaya göre, İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Bağyurdu mahallesindeki bir sağlık ocağında, doktor yemek saatindeyken yaşlı bir hasta, doktorun odasında beklemeye başladı. Doktor yemekten dönünce odasında hastayı görünce, bağırarak dışarı çıkmasını söyledi. Doktor, yaşlı hastaya "Bir şeyim kaybolursa seni şikayet edeceğim" diye bağırdı. Yaşlı adamın, "Ara, her şeyini kontrol et, ondan sonra şikayet edersin" sözleri üzerine daha da sinirlenen doktor "Saygısız, sizden mi öğreneceğiz insanlığı biz? İnsan bir kusura bakma der, mahçup olur. Bütün cüzdanımı boşaltmışsındır belki, ne bileyim içeri girip oturacağını ben" diye bağırdı. Yaşlı hastanın, cüzdanını kontrol etmesini söylemesi üzerine ise doktor "Bir şeyim eksik olsun göreceğim, seni bulacağım ben, hiç merak etme..." dedi. Olaya ilişkin bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından, izleyenlerin doktoru eleştiren yorumlar bulundu ve doktora tepki gösterdi. Soruşturma başlatıldı İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, doktor B.T., hakkında soruşturma başlattı. Daha önce felç feçirdiği için bastonla yüreyebilen üç çocuk babası E.G., yaşadıklarını DHA muhabirine şöyle anlattı: "Olay günü aile sağlığı merkezine gelip 25 numaralı sırayı aldım. Bu sırada giriş kapısı önünde gördüğüm hemşireye doktoru sordum. İçeri girip, beklememi söylediler. Ben de açık gördüğüm muayene odasına girdim. İçeride doktor yoktu. Daha sonra doktor B.T. gelip bana bağırıp, hakaret etti. Bir kabahatim olmadığını belirtip, jandarma çağırılmasını istedim. 'Sen kapıyı açık bulsan benim evime de girersin' diyerek bir yakıştırmada bulundu. Ben de 'Evini bilmiyorum. Bilseydim ziyaretine gelirdim' diye karşılık verdim. Karşımdaki kadın olduğu için daha fazla da sesimi çıkaramadım. Kendisine hiçbir şekilde hakaret etmedim. Olayın duyulmasından sonra çocuklarım Sağlık Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlara şikayetçi oldu" dedi.