İki doktorun TikTok dansıyla yaptıkları tanıtıma tepki: Meslektaşlarınız Covid’den ölürken oynamak size yakışmış!

Estetik uzmanı Prof. Dr. Mustafa Şengezer ile Kadın Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Timur Gürgan'ın dans ederek birbirlerini övdükleri video, hekimlik etik tartışmasını yeniden gündeme getirdi.

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Şengezer, Instagram hesabından paylaştığı videoda Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Timur Gürgan ile dans ederken meslektaşı Gürgan için "Bir TikTok da bizden gelsin, kadın hastalıklarının duayeni, beni ziyarete gelmiş, kadınlar için projelerimizi konuştuk ve sizler için varız" ifadesini kullanıyor.

Gürgan ise Şengezer için "Türkiye'nin değil, dünyanın en tanınmış, en iyi estetik cerrahı" ifadesini kullanıyor. Gürgan, "Ne için buradayız?" diye soruyor. Şengezer, "Kadınlar için" diyor.

Prof. Şengezer'in Instagram hesabından paylaşılan videoya kimi kullanıcılardan eleştiri geldi. Bir kullanıcı yorumunda "Meslektaşlarınız Covid-19'dan ölürken, oynamak size çok yakışmış, devam edin" diye yazdı. Bu yorum daha sonra kaldırıldı.

T24'ün ulaştığı Mustafa Şengezer, videoyla ilgili kendisine Hekimlik Meslek Etiği Kuralları'nın hatırlatılması üzerine "50 yıllık arkadaşım ile çektiğim videonun hesabını mı vereceğim, sana ne, senden mi öğreneceğim ben" dedi.

Videoyla ilgili T24'e konuşan Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Muharrem Baytemür "Kabul edilebilir bir şey değil. Bunu paylaştıkları için sıkıntılı. Bu reklama giren bir şey, artı hekimlik mesleğinin davranış kalıplarına çok uymayan bir durum. Bu durum muhtemelen bir şikâyet olmasa da onur kuruluna gitmeli" dedi.

Bu tür durumların Onur Kurulu tarafından değerlendirildiğini belirten Baytemür, videonun 'Hekimlik Meslek Etiği Kuralları' ile bağdaşmadığını söyledi. Baytemür doktorların bu tarz videolarının paylaşımında son zamanlarda artış olduğunu belirterek tespit edilenlerle ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.