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İki doktorun TikTok dansıyla yaptıkları tanıtıma tepki: Meslektaşlarınız Covid’den ölürken oynamak size yakışmış!

Prof. Mustafa Şengezer, ‘Tıbbi etik’ sorusuna bu karşılığı verdi: Sana ne!

07 Ekim 2020 19:37

Adil Ergin Bağcı

Estetik uzmanı Prof. Dr. Mustafa Şengezer ile Kadın Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Timur Gürgan'ın dans ederek birbirlerini övdükleri video, hekimlik etik tartışmasını yeniden gündeme getirdi. 

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Şengezer, Instagram hesabından paylaştığı videoda Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Timur Gürgan ile dans ederken meslektaşı Gürgan için "Bir TikTok da  bizden gelsin, kadın hastalıklarının duayeni, beni ziyarete gelmiş, kadınlar için projelerimizi konuştuk ve sizler için varız"  ifadesini kullanıyor.

Gürgan ise Şengezer için "Türkiye'nin değil, dünyanın en tanınmış, en iyi estetik cerrahı" ifadesini kullanıyor.  Gürgan, "Ne için buradayız?" diye soruyor. Şengezer, "Kadınlar için" diyor. 

Prof. Şengezer'in Instagram hesabından paylaşılan videoya kimi kullanıcılardan eleştiri geldi. Bir kullanıcı yorumunda "Meslektaşlarınız Covid-19'dan ölürken, oynamak size çok yakışmış, devam edin" diye yazdı. Bu yorum daha sonra kaldırıldı. 

                                                     

T24'ün ulaştığı Mustafa Şengezer, videoyla ilgili kendisine Hekimlik Meslek Etiği Kuralları'nın hatırlatılması üzerine "50 yıllık arkadaşım ile çektiğim videonun hesabını mı vereceğim, sana ne, senden mi öğreneceğim ben" dedi.

Videoyla ilgili T24'e konuşan Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Muharrem Baytemür  "Kabul edilebilir bir şey değil. Bunu paylaştıkları için sıkıntılı. Bu reklama giren bir şey, artı hekimlik mesleğinin davranış kalıplarına çok uymayan bir durum. Bu durum muhtemelen bir şikâyet olmasa da onur kuruluna gitmeli" dedi. 

Bu tür durumların Onur Kurulu tarafından değerlendirildiğini belirten Baytemür, videonun 'Hekimlik Meslek Etiği Kuralları' ile bağdaşmadığını söyledi. Baytemür doktorların bu tarz videolarının paylaşımında son zamanlarda artış olduğunu belirterek tespit edilenlerle ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi. 

Türk Tabipler Birliği'nin (TTB) internet sitesinde ise Hekimlik Meslek Etiği Kuralları başlığı altında şu ifade yer alıyor;

“Hekimlik Meslek Etiği Kurallarının Ticari Amaç ve Reklam Yasağı” başlıklı 11. maddesine göre “Hekim, mesleğini uygularken reklam ya­pamaz, ticari reklamlara araç olamaz, çalışmalarına ticari bir görünüm veremez; insanları yanıltıcı, paniğe düşürücü, yanlış yönlendirici, meslek­taşlar arasında haksız rekabete yol açıcı davranışlarda bulunamaz. He­kim, yayın araçlarıyla yapacağı duyurularda varsa, Tababet Uzmanlık Tü­züğü’ne göre kabul edilmiş olan uzmanlık alanını, çalışma gün ve saatle­rini bildirebilir.”

 

 

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