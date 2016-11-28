Doktorun şikayet ettiği 'Hadi Baba' kamu spotu yayından kaldırılıyor

Batmanlı doktorun, Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) şikayet ettiği “Hadi Baba” adlı kamu spotunun yayından kaldırılmasına karar verildi. Batmanlı Dahiliye Uzmanı Mehmet Fırat, nefes darlığı çekerken, çocukları tarafından dans ya da spora çağrılan babaları anlatan kamu spotunda babaları efora teşvik eden durumun sakıncalı olduğunu belirterek BİMER’e gönderdiği yazıda, “Kalp ve akciğer hastalarının en önemli belirtisi, nefes darlığıdır. Birçok kalp hastasında nefes darlığı, kriz belirtisi veya kalp damar daralmasının belirtisidir. Bu durumda yapılacak ilk iş mutlak istirahat ve en küçük harekete bile zorlamamaktır. Yorgunluğa bağlı nefes darlığı ile ‘anjinal' nefes darlığını ayıramayan birinin, yakınını efora teşviki cinayet ile eşdeğerdir. Bu ayırımı yapması mümkün olmayan bir toplulukta bu reklamın çok ciddi bir zarar içerdiğini belirterek reklamın kaldırılmasını istiyorum” dedi.