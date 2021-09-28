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Doktorun, Seda Sayan ile karşılıklı dansı sosyal medyada gündem oldu

'Sabahın Sultanı Seda Sayan' programında Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Banu Küçükpolat'ın dansı sosyal medyada gündem oldu

28 Eylül 2021 13:23

Star TV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan 'Sabahın Sultanı Seda Sayan' programında Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Banu Küçükpolat'ın Seda Sayan ile karşılıklı dansı sosyal medyada gündem oldu. 

Star TV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan 'Sabahın Sultanı Seda Sayan' programına Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Banu Küçükpolat katıldı.

Uzmanı olduğu alan ile ilgili bilgi veren ve izleyicilerden gelen soruları yanıtlayan Küçükpolat için Seda Sayan programın sonunda "Çıkın çıkın gidin Banu hocama" dedi ve hemen ardından program kapanışını beraber yapmak istediğini ifade etti. Sayan "Kadın çok şık, çok güzel bu doktora da gidilir" diyerek müzik istedi. İkili programın kapanışında oynadı.

Doktorun dansı sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar sosyal medyada konuyla ilgili 'spontane gelişmiş gibi durmuyor', 'çok iyi', 'şaşırdım', 'çıkın çıkın oynayın, damarlarınız açılsın' gibi yorumlar yaptılar. 

 
 
star tvSabahın Sultanı Seda SayanBanu Küçükpolatdoktor

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