Doktorun hastaya hakaret ettiği görüntüler tepki topladı; başhekimlik soruşturma başlattı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde, kameraya kaydedilen anabilimdalı başkanı bir tıp doktoru ile hasta ve hasta yakını arasında yaşanan diyalog tepki çekti.

Hastane başhekimliği tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yayınlanan görüntülerde hastasına ve hasta yakınına kızan profesörün argo ifadeler içeren hakaretler ettiği duyuluyor.

Olayın ardından sosyal medyada yayınlanan görüntüleri ihbar kabul eden Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin başhekimliği soruşturma başlattı. Soruşturmanın selameti açısından şu anda konuyla ilgili açıklama yapamayacaklarını belirten ADÜ Tıp Fakültesi Hasatnesi’nin Başhekimi Serkan Öncü, soruşturmanın devam ettiğini belirtti.



