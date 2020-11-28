Doktorlar Koronavirüs'ü öldürmek için kullanılan UV ışınının göze zararı konusunda uyarıyor

Son zamanlarda yapılan bir çalışmada, Koronavirüs'ü Ultraviyole-C antiseptik lambalarla öldürmeye çalışan insanların, göz yaralanmaları riski taşıyabilecekleri bildirildi.

Florida araştırmacıları, Oküler İmmünoloji ve İnflamasyon dergisinde yayınlanan bir rapora göre, gözün dış tabakası olan korneada UVC hasarı olan en az yedi hasta vakasını bildirdi ve lambaları kullandıktan sonra yanma hissi ve ışığa duyarlılık bıraktığını belirttiler.

Miami Üniversitesi Sağlık Sistemi Bascom Palmer Göz Enstitüsü'nde bir göz doktoru olan Dr. Jesse Sengillo, "Göz yüzeyinin açık kısmı, bu lambalardan gelen ışığın dalga boyuna çok duyarlı hale geliyor" dedi.

Sengillo, göz hasarının korneaya güneş yanığı etkisi bıraktığını söyledi. "Ayrıca oldukça acı verici bu süreçte iyileşmesi birkaç gün sürmekle beraber, insanlar genellikle gözlerini açmakta zorlanırlar çünkü ışığa duyarlıdırlar ve gözleri kırmızı, kaşıntılıdır" dedi.