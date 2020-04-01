Doktor Mehmet Öz'ün program sonrası çektiği TikTok videosu sosyal medyada gündem oldu

Dünyaca ünlü Dr. Mehmet Öz, tüm dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ile ilgili bilgilendirici açıklamalarıyla dikkat çekerken, katıldığı Today Show programı sonrası Jenna Bush Hager ile bir TikTok videosu çekti ve sosyal medyanın gündemine oturdu.

Tüm dünyada etkisini giderek artıran yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tedbir amaçlı insanlar evlerine kapanınca, pek çok kişi son zamanlarda TikTok uygulamasında vakit geçirmeye başladı. Dünyaca ünlü isimler çektikleri videolarla dikkat çekerken, bir video da Dr. Mehmet Öz’den geldi…

Today Show’a katılan Öz, program sonrası Jenna Bush Hager ile bir TikTok videosu çekti. Drake’in Nonstop şarkısında dans etti.

İkilinin o anları sosyal medyada gündem oldu.