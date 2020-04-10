Doğurmak üzere olan ineği için yardım istedi, jandarma ineğin doğumunu yaptırdı

Denizli’nin Çivril ilçesinde yalnız yaşayan 67 yaşındaki Hafize Tari, doğum yapan ineğine bakması için Vefa Sosyal Destek Grubu’nu arayarak yardım istedi. Talep üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, veteriner hekim gecikince ineğin doğumunu yaptırdı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı olan Hafize Tari (67) isimli yalnız yaşayan kadın, gebe ineğinin doğum yapacağını anlayınca kaymakamlık tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu’nu arayarak yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Eve giden ekipler besihanedeki ineğin doğumunun başladığını ve bilgi verilen veteriner hekimin yetişemeyeceğini anlayınca duruma hemen müdahale etti. Eldivenlerini giyen jandarma personeli başarılı bir şekilde yaklaşık 20 dakika süren müdahalenin ardından ineğin sağlıklı bir şekilde doğum yapmasını sağladı.



