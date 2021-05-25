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Doğu Perinçek: Süleyman Soylu'yu hedef aldığınız zaman Türkiye'yi hedef alıyorsunuz

"Hedef Süleyman Soylu değil onun üzerinden Türkiye, onun üzerinden Erdoğan"

25 Mayıs 2021 21:47

Ulusal Kanal'da yayınlanan 'Çıkış Yolu' isimli programda konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Süleyman Soylu'yu hedef aldığınız zaman Türkiye'yi hedef alıyorsunuz" dedi. 

Son dönemde suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarının merkezinde olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ilişkin Perinçek, "Çünkü Soylu kim İçişleri Bakanı, ABD neden Süleyman Soylu'yu hedef alıyor? Çünkü ABD'nin kuvvetlerini bastırıyor, tasfiye ediyor. PKK'nın, FETÖ'nün üzerine yürüyor. O bakımdan Soylu ABD açısından en baş suçlulardan biri. Hedef Süleyman Soylu değil onun üzerinden Türkiye, onun üzerinden Erdoğan" diye konuştu. 

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