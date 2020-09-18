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Doğu Perinçek: Makam peşinde olsaydım, hangi partiye girsem cumhurbaşkanı ve başbakan olurdum

"Ben bir dava adamıyım"

18 Eylül 2020 10:38

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, katıldığı bir televizyon programında kendisine sorulan "Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifi gelirse yanıtınız ne olur?" sorusuna, "Mevki makam peşinde olsaydım, hangi partiye girsem ülkenin cumhurbaşkanı ve başbakanı olurdum" diye yanıt verdi. 

Haber Global'de Jüledi Ateş'in sunduğu 40 programına konuk olan Perinçek, "Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifi gelirse yanıtınız ne olur?" sorusuna yanıt verdi. 

Perinçek, "Mevki makam peşinde olsaydım, hangi partiye girsem sonuç itibariyle ülkenin cumhurbaşkanı ve başbakanı olurdum. Ben bir dava adamıyım" dedi. 

 

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