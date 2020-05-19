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Doğu Perinçek: İstifa askerlik geleneklerimize uygun değildir, Mustafa Kemal Atatürk istifa etti mi?

19 Mayıs 2020 11:02

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Tümamiral Cihat Yaycı'nın istifasına yönelik "İstifa askerlik geleneklerimize uygun değildir. Mustafa Kemal Atatürk istifa ettti mi?" diye konuştu.

Habertürk'ten Didem Arslan Yılmaz'ın programına konuk olan Perinçek, Tümamiral Cihat Yaycı'nın istifasını değerlendirdi. Askerlikte istifanın olmaması gerektiğini ifade eden Perinçek, Mustafa Kemal Atatürk'ten örnek vererek, "Mustafa Kemal Atatürk istifa etti mi, istifa etseydi Atatürk olamazdı zaten" dedi.

Perinçek, "Savaşta istifa olmaz. Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs'ta donanmamıza karşı tatbikatlar yapıyorlar, namlularını Türkiye'ye çevirmişler. Bu savaş tehdidi koşullarında istifa olmaz. Turgutreis Gemisi'ndeki Bahriyeli Recep istifa edebiliyor mu? Herhangi bir askerimiz istifa edebiliyor mu? Komutanların da istifa etmeleri bizim askerlik geleneklerimize hiçbir şekilde uygun değildir" değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün istifa belgeleri paylaşıldı

Perinçek'in bu açıklamaları sosyal medyada geniş yankı bulurken, bazı kullanıcılar ise 'Mustafa Kemal Atatürk'ün istifa belgelerini' paylaştı. Atatürk’ün Erzurum Kongresi öncesinde askerlik görevini bıraktığını açıklayan belgede şu cümleler yer alıyor:

Mübarek vatan ve milleti parçalanmak tehlikesinden kurtarmak, Yunan ve Ermeni isteklerine kurban etmemek için açılan milli savaşmalar uğrunda milletle beraber serbest surette çalışmağa askeri ve resmi sıfatım artık engel olmaya başladı. Bu gaye-i mukaddese (kutsal amaç) için milletle beraber sonsuza kadar çalışmağa mukaddesatım (kutsal şeylerim) adına söz vermiş olduğum cihetle, pek aşıkı bulunduğum yüce askerlik mesleğine bugün veda ve istifa ettim. Bundan sonra milli ve kutsal gayemiz için her türlü fedakarlıkla çalışmak üzere sine-i millette (milletin bağrında) bir ferd-i mücahit (savaşçı kişi) suretiyle bulunmakta olduğumu tamimen arz ve ilan eylerim.”

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